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Разумков подписал законы, принятые на внеочередном заседании ВР

Разумков подписал законы, принятые на внеочередном заседании ВР

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции безотлагательно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы под №№ 3320, 2339 и 1049), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.

Как сообщили в ВР, это необходимые изменения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, усиление ответственности за умышленные поджоги и поддержка предложений Президента Украины к законопроекту № 1049. Эти законы уже направлены на подпись Президенту Украины.

Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины о защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) "(соответствующий законопроект зарегистрирован под № 3320) предусматривает:

определение понятий "самоизоляция", "обсервация", "обсерватор";

основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров Украины;

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления получают право создавать временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) без необходимости выполнения лицензионных требований с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению;

на период действия карантина учреждения здравоохранения могут дополнительно привлекать на условиях контракта медицинских работников.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)" (соответствующий законопроект зарегистрирован под № 2339) усиливается ответственность за отдельные правонарушения:

· Штраф за загрязнение атмосферного воздуха возрастает с 1700 - 3400 грн до 30600 - 51000 грн;

· За уничтожение или повреждение объектов растительного мира: с 5100 - 8500 грн до 91800 - 153000 грн;

· За нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами: с 85 - 255 грн до 1530 - 3400 грн;

· За нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами: с 255 - 850 грн до 4590 - 15300 грн;

· За самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами: с 170 - 340 грн до 3060 - 5100 грн;

· За самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами: с 850 - 1190 грн до 15300 - 17000 грн.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (с учетом предложений Президента Украины) (соответствующий законопроект зарегистрирован под № 1049) определено, что на средства, находящиеся на едином счету, открытом для налогоплательщика по его желанию на центральном уровне Государственной казначейской службы, запрещается обращения взыскания и наложение ареста.

Как сообщал УНН, закон о рынке земли передали на подпись Зеленскому.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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