Зеленский провел телефонный разговор с принцем Абу-Даби: говорили о коронавирусе и инвестициях

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна. Собеседники обсудили взаимное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президенту.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", - отметил Зеленский.

Также Президент высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире и поблагодарил эмиратскую сторону за гуманитарную помощь - высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

Напомним, 10 апреля 2020 года в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Etihad, которым были доставлены 11 тонн гуманитарной помощи для Украины от ОАЭ и 113 украинских граждан.