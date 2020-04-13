В Бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский точно сможет его достроить
Александр Ярославский
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при просмотре статей Государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента, передает УНН.
Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта “Харьков”. Недавно группа DCH на специальном совещании представила в днепровской облгосадминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.
Как известно, плановый объем госфинансирования “полосы” днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включающий 200 млн гривен перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов. Перед просмотром Госбюджета-2020 Ярославский обратился в органы центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта. “Хотел бы обратиться к Президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, когда появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку”, — сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала “1 +1”.
Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования Днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом меняющихся условий его реализации.
Напомним, что международный аэропорт “Днепропетровск” в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3200 м Днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.