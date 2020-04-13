Зеленский анонсировал отчет председателя ГСЧС о пожарах в Чернобыльской зоне: Общество должно знать правду

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил пожарных за их работу при тушении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и анонсировал завтрашний отчет перед ним от головы ГСЧС Николая Чечеткина по ситуации с пожарами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности”, — написал президент.

Напомним, что правительство выделит 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как ранее сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня происходит до сих пор.