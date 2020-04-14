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Зеленский сменил главу РГА в Кировоградской области

Зеленский сменил главу РГА в Кировоградской области

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский двумя распоряжениями уволил Александра Мороза с должности Компаниевской райгосадминистрации Кировоградской и назначил на его место Виталия Коваленко. Об этом говорится в соответствующих документах № 259-260/2020-рп, опубликованных на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Мороза Александра Александровича с должности председателя Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в распоряжении № 259/2020-рп.

"Назначить Коваленко Виталия Васильевича председателем Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области", - говорится в следующем распоряжении президента под номером 260.

Ранее Президент Зеленский назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания.

Источник: УНН
Теги: Украина, РГА, Кропивницкий и Кировоградщина, Владимир Зеленский
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