В Украине более 1000 студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с пандемией - Степанов

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине уже более 1000 студентов-медиков изъявили желание присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса. Их будут привлекать к участию в организационно-технических мероприятиях. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Есть такая инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий по борьбе с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100. Но они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - отметил Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавирусом, в частности, их задачей будет выезжать на вызовы и оценивать состояние тяжести пациентов, чтобы разгрузить семейных врачей.