Кулеба спрогнозировал будущее "Шенгена" после пандемии

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Шенгенская зона после кризиса, связанного с коронавирусом, продолжит свое существование, но может претерпеть некоторые изменения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира "Завтрака с 1+1", передает корреспондент УНН.

"Странам Европейского союза будет очень трудно возвращаться к полной свободе передвижения. Я думаю, что будут попытки воспользоваться примером коронавируса, чтобы укрепить различные предохранительные механизмы и предоставить больше дискреции государствам-членам не в закрытии границ, но в создании дополнительных сложностей относительно пересечения границы. Но "Шенген", безусловно, сохранится", - отметил Кулеба.

Он пояснил, что Шенгенская зона - это одна из фундаментальных основ Европейского союза.

"Без "Шенгена" очень трудно представить Европейский союз в целом", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса.