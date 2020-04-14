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ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала суток боевики дважды нарушили режим тишины - вблизи Авдеевки и в районе Красногоровки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - отметил он.

Сообщается, что на Донецком направлении, противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра открывал огонь в районе Красногоровки.

"В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", - добавляет он.

По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 13 апреля боевики семь раз обстреляли украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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