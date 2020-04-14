Экс-нардеп Черновол заявила, что не будет давать показания ГБР

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывший народный депутат Татьяна Черновол пришла сегодня в Государственное бюро расследований. Однако заявила, что не будет давать показания, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я иду на свой первый допрос, мной принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает возможным не свидетельствовать... показания следствию есть, не буду давать, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев", - сказала Черновол.

Напомним, Татьяна Черновол заявляла, что после допроса в ГБР ее отвезут в Печерский районный суд Киева.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".