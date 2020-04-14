Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 14 апреля 2020 14:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5520
Версия для печати

Экс-нардеп Черновол заявила, что не будет давать показания ГБР

Экс-нардеп Черновол заявила, что не будет давать показания ГБР

Татьяна Черновол

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывший народный депутат Татьяна Черновол пришла сегодня в Государственное бюро расследований. Однако заявила, что не будет давать показания, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я иду на свой первый допрос, мной принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает возможным не свидетельствовать... показания следствию есть, не буду давать, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев", - сказала Черновол.

Напомним, Татьяна Черновол заявляла, что после допроса в ГБР ее отвезут в Печерский районный суд Киева.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: допрос, ГБР, Татьяна Черновол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.