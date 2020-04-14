В Минздраве начали аудит системы здравоохранения: первые сигналы назвали тревожными

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство здравоохранения на прошлой неделе начало аудит системы здравоохранения Украины. Глава министерства Максим Степанов заявил, что первые цифры из регионов - тревожные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Степанов.

В Минздраве также напомнили, что с 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.

"По состоянию на 1 апреля Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов.



