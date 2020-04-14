Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 14 апреля 2020 16:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7335
Версия для печати

В Минздраве начали аудит системы здравоохранения: первые сигналы назвали тревожными

В Минздраве начали аудит системы здравоохранения: первые сигналы назвали тревожными

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство здравоохранения на прошлой неделе начало аудит системы здравоохранения Украины. Глава министерства Максим Степанов заявил, что первые цифры из регионов - тревожные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Степанов.

В Минздраве также напомнили, что с 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.

"По состоянию на 1 апреля Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов.

Источник: УНН
Теги: реформы, Минздрав, аудит, здравоохранение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.