Каждый случай смерти от коронавируса в областях Украины будет подробно изучен - ОПУ

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и как выполняется протокол лечения таких больных. Кроме того, каждый случай смерти от болезни будет изучен детально. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Будет подробно изучено каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок", - отметили у Президента, ссылаясь на слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, по его словам, две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - прокомментировал Зеленский.

Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 летальных.