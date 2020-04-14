Нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление после пожара в зоне отчуждения - ГСЧС

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин Владимиру Зеленскому на ежедневной селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Так, на вопрос Президента, когда именно остановится горения в зоне отчуждения, Чечеткин ответил, что пожара уже нет.

Зеленскому также доложили, что накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"В общем вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - сообщил Чечеткин.

Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила опрокидывание огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил он.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

Напомним, ранее сегодня и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить.