ПРООН на фоне пандемии выделила более 200 тыс. долл. для больниц на Донбассе

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Программа развития ООН выделила более 200 тысяч долларов на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"ПРООН выделила более 200 000 долларов США на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктора Мунтяна, эти средства также пойдут на поддержку медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.

"Вместе с этим, обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и спреями полиция и служба по чрезвычайным ситуациям", - отмечается в сообщении.

Также ПРООН активно сотрудничает с предприятиями. Помогает им адаптироваться через грантовую поддержку, открытие интернет-магазинов, использование возможностей, которые предлагает правительство (налоговые каникулы и др.), оказание помощи владельцам для диджитализации их деятельности.

Кроме того, оказывается поддержка государственным службам занятости для помощи безработным.

"ПРООН делает еще один важный шаг: через конкурс грантов Программа будет предоставлять средства проектам местных общественных организаций и активистов для противодействия и смягчения последствий COVID-19 в пострадавших от конфликта общинах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных.