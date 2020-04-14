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ПРООН на фоне пандемии выделила более 200 тыс. долл. для больниц на Донбассе

ПРООН на фоне пандемии выделила более 200 тыс. долл. для больниц на Донбассе

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Программа развития ООН выделила более 200 тысяч долларов на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"ПРООН выделила более 200 000 долларов США на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктора Мунтяна, эти средства также пойдут на поддержку медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.

"Вместе с этим, обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и спреями полиция и служба по чрезвычайным ситуациям", - отмечается в сообщении.

Также ПРООН активно сотрудничает с предприятиями. Помогает им адаптироваться через грантовую поддержку, открытие интернет-магазинов, использование возможностей, которые предлагает правительство (налоговые каникулы и др.), оказание помощи владельцам для диджитализации их деятельности.

Кроме того, оказывается поддержка государственным службам занятости для помощи безработным.

"ПРООН делает еще один важный шаг: через конкурс грантов Программа будет предоставлять средства проектам местных общественных организаций и активистов для противодействия и смягчения последствий COVID-19 в пострадавших от конфликта общинах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, больницы, Коронавирус
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