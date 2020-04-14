Черновол отказалась от предоставления каких-либо свидетельств ГБР

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывший нардеп Татьяна Черновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, отказалась от предоставления каких-либо показаний во время допроса в Государственном бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР сообщается, что 14 апреля 2020 года в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Черновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"В ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-нардеп Черновол сегодня, 14 апреля заявила, что не будет давать показания ГБР.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".