Франция планирует выделить Украине 100 млн евро в рамках инфраструктурных проектов

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, во время которой стороны обсудили сотрудничество по двум стратегическим направлениям. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

Так, отмечается, что речь идет о больших инфраструктурных проектах и проектах по восстановлению Донбасса. В частности, речь идет о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

"Украинская сторона будет максимально способствовать и выполнит все условия, необходимые для реализации этого проекта", - отметил Шмыгаль.

Другой проект касается производства локомотивов. В рамках этой программы украинские предприятия могут стать частью большой производственной цепи.

"Благодарен власти Франции, которая разработала и будет финансировать этот проект, за это жест политической и экономической поддержки", - сказал Премьер-министр.

"Одним из аспектов этой программы может стать выделение Францией 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков, подвижного состава и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Глава правительства и Посол также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли.

Во время встречи была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время онлайн-заседания для обсуждения реализации этих инициатив.

Как сообщал УНН, ЕС дает Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19.