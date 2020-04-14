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Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя Президента в Кабинете министров Украины, положив соответствующие обязанности на Владимира Кладиева. Соответствующие указы от 14 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе Президента №139/2020.

Указом №140/2020 Зеленский назначил на указанную должность Владимира Кладиева.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины - выполнение обязанностей представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Как сообщалось в УНН, ранее Зеленский сменил главу РГА Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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