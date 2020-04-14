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Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР

Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете Александру Соколову выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"ОАСК открыл производство по иску Ростислава Поповича к и.о. Директора ГБР Александра Соколова, третье лицо - Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Сообщается, что истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову выполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

"Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела", - отмечается в сообщении.

Напомним, Александра Соколова назначено и.о. директора Государственного бюро расследований в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ГБР
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