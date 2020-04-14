Разумков назвал бюджет чрезвычайной ситуации неидеальным

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что бюджет чрезвычайной ситуации неидеальный, но учитывающий вызовы, которые стоят перед Кабинетом министров. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Вы действительно видели, что сначала тот проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины, он не набрал необходимого количества голосов и был направлен на доработку в комитет. К этому процессу достаточно эффективно, на мой взгляд, насколько это было возможно, присоединились народные депутаты и профильный комитет по вопросам бюджета. Фактически, всю неделю они работали над доработкой этого проекта закона. Учитывали, в пределах возможностей и предложений от других народных депутатов и комитетов. Исходили из тех макропоказателей, которые были просчитаны и предложены правительством. Назвать этот бюджет идеальным, видимо, тоже трудно. Но мы понимали те вызовы, которые сегодня стоят в первую очередь перед Кабинетом министров Украины, который является главным, кто сегодня обеспечивает деятельность по борьбе с коронавирусом”, — сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что в свою очередь, парламент полностью выполняет все функции, связанные с бюджетом и другими законами, иногда даже с опережением.

По его словам, в новом бюджете держится баланс между поддержкой украинских медиков, социальной сферой и поддержкой других сфер.

Напомним, в Кабмине развеяли 12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации, который Верховная Рада приняла 13 апреля.