Спецкомиссии будут проверять готовность региональных больниц к приему больных COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В областях Украины специальные комиссии будут проверят готовность больниц к приему больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Две комиссии вирусологов и пульмонологов проверят обеспеченность медицинскими средствами больниц в регионах Украины, готовность медработников к приему больных коронавирусной болезнью и то, как выполняется протокол лечения таких больных", - говорится в сообщении.

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Комиссии также будут изучать каждый летальный случай, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок.

Напомним, что по данным Минздрава, на 9 часов 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19.