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Милитаризация Россией Крыма и Черного моря является проблемой безопасности для НАТО

Милитаризация Россией Крыма и Черного моря является проблемой безопасности для НАТО

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Значительное наращивание военной мощи Россией в окупированном Крыму и её военное присутствие в Черном море является частю проблем безопасности, существующих во время глобального кризиса COVID-19, но которые будут существовать и после него. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

“Что мы видели, так это то, что Россия поддерживает военное присутствие вблизи границ НАТО и стран НАТО, в том числе в Черном море. Но, конечно, мы видим, что они также продолжают поддерживать сепаратистов ... на востоке Украины. Мы видим их значительное наращивание военной мощи в Крыму, а также их военно-морское присутствие в Черном море. Так что это часть проблем безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Мы сталкивались с ними до кризиса COVID-19, и мы столкнулись с ними во время кризиса COVID-19. И я ожидаю, что они будут и после того, как этот кризис закончится”, — заявил генеральный секретарь.

По его словам, это лишь подчеркивает тот факт, что НАТО должна иметь возможность оказывать поддержку гражданским усилиям по борьбе с COVID-19, но в то же время выполнять свою основную обязанность — защиту всех союзников.

“Мы также расширили свое присутствие в Черноморском регионе на суше с учетом присутствия в Румынии бригады Tailored Presence, а также на море и в воздухе. Мы также тесно сотрудничаем со странами-партнерами в Черноморском регионе, такими как Грузия и Украина”, — добавил Столтенберг.

Как сообщал УНН, ранее Столтенберг призвал Россию прекратить боевые действия в Украине.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Крым, Черное море
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