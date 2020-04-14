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Президент о пожарах в зоне отчуждения: угрозы ЧАЭС нет

Президент о пожарах в зоне отчуждения: угрозы ЧАЭС нет

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вчера зоне отчуждения было преодолено шесть очагов огня. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается", - сказал Владимир Зеленский.

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Он также добавил, что уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, которые понесут строгую ответственность.

Напомним, в Киевской области установили поджигателя, который вызвал пожар в зоне ЧАЭС.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЧАЭС, пожары, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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