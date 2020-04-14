Зеленский: пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в 20-х числах апреля

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине впереди ключевой определяющий период эпидемии коронавируса, а именно - 20-е числа апреля. Поэтому важно на Пасху оставаться дома. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает УНН.

По словам Зеленского, в последние дни можно отметить некоторую стабилизацию, резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции.

"Но расслабляться рано, и очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то в Украине впереди ключевой определяющий период, а именно - 20-е числа апреля. Именно поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, на днях в Украине прилетит 3 самолета со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. На следующей неделе ожидают еще 8 самолетов.