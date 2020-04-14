Зеленский призвал студенческие самоуправления волонтерить в период карантина

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров студенческого самоуправления организоваться и помогать пожилым людям в период карантина. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и приобщиться к волонтерской помощи", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас подобную помощь оказывают студенты и курсанты Университета внутренних дел.

Напомним, что в Украине более 1000 студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с пандемией.