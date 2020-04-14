Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 14 апреля 2020 22:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6315
Версия для печати

Зеленский призвал студенческие самоуправления волонтерить в период карантина

Зеленский призвал студенческие самоуправления волонтерить в период карантина

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров студенческого самоуправления организоваться и помогать пожилым людям в период карантина. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и приобщиться к волонтерской помощи", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас подобную помощь оказывают студенты и курсанты Университета внутренних дел.

Напомним, что в Украине более 1000 студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с пандемией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.