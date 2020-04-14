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Арахамия: рассматривать поправки к законопроекту о банках будут где-то полгода-год

Арахамия: рассматривать поправки к законопроекту о банках будут где-то полгода-год

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Согласно регламенту, рассматривать поправки к законопроекту №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Рада будет где-то полгода-год, если будем работать три-четыре раза в неделю. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Согласно регламенту, мы будем где-то от полугода до года рассматривать поправки, если будем работать три-четыре раза в неделю. Это нельзя, это фактически парализует работу. Я считал, что с рынком земли - это паралич, но 16000 правок, возможно тоже не конец. Можно и 100тыс. теоретически представить, и 200, и 300", - рассказал Арахамия.

Он отметил, что нужно иметь какой-то предохранитель.

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"Мы не против поправок вообще, подавать их конституционное право депутата, но когда уже терроризм ...", - считает нардеп.

Напомним, в законопроект о функционировании банковской системы поступило 16000 поправок и это антирекорд украинского парламента. В ВР еще не определились, когда будут рассматривать законопроект.

Как ранее сообщал УНН, принять законопроект о банках планируют после Пасхи.

Источник: УНН
Теги: ВР, банки, Украина, закон
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