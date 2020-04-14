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От Шмыгаля не поступало предложений по назначению министров - Разумков

От Шмыгаля не поступало предложений по назначению министров - Разумков

КИЕВ. 14 апреля. УНН. От Премьер-министра Дениса Шмыгаля не поступало предложений по кадровым назначениям на вакантные должности министров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, предложений от правительства, обращения премьер-министра относительно кадровых назначений по любым вакантных должностям министров пока не поступало. Как только они поступят в Верховную Раду - Верховная Рада сможет их рассмотреть. Здесь, я думаю, что важно подходить с позиции не количеству, а качеству и здесь, возможно, не стоит торопиться", - сказал Дмитрий Разумков.

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Он отметил, что это позволит отобрать кандидатуры, которые эффективно выполняли те функции, которые потребуются на той или иной должности.

Напомним, Шмыгаль заявлял, что в ближайшее время в ВР планируют представить кандидатуру министра энергетики.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, назначения
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