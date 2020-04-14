Зеленский заявил о договоренности с медиагруппами по трансляции пасхальных богослужений

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому украинцы смогут посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - отметил Зеленский.

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Ранее Президент заявил, что в Украине впереди ключевой определяющий период эпидемии коронавируса, а именно - 20-е числа апреля. Поэтому важно на Пасху оставаться дома.