Кулеба обсудил с главой МИД Канады распространение COVID-19 и авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем во время которой они обсудили противодействие пандемии COVID-19 и дальнейшие шаги в расследовании сбивания ВС Ирана украинского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.

“С моим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем обсудили угрозы, которые несет миру пандемия COVID-19 и как мы можем им противостоять”, — написал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что они с главой МИД Канады также скоординировали дальнейшие шаги, “которые должны обеспечить полное и прозрачное расследование обстоятельств сбивания рейса PS752”.

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Ранее Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.