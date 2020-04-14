Арахамия: Украина получит 6 млрд долларов в первый год сотрудничества с иностранными кредиторами

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В случае принятия законопроекта №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", страна может получить от иностранных кредиторов макрофинансовой помощи в размере 10 млрд долларов, 6 млрд из которых Украина получит в первый год. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Это EFF программа: где-то 3,5-4 миллиарда долларов в первый год. Как только принимается меморандум с МВФ, то добавляется 1 млрд, может полтора миллиарда долларов от Всемирного банка, 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и там еще несколько кредиторов. То есть вместе это 5,5-6 миллиардов долларов в первый год, а вообще программа на 10 млрд долларов”, — рассказал Арахамия.

Он отметил, что Украине нужен стабилизационный платеж, ведь есть определенные государственные расходы, которые требуют дополнительных средств.

Ранее УНН писал, что по мнению Арахамии, Украина получит транш МВФ через три недели после принятия “банковского” закона.