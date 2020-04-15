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В постпредставительстве Президента в АРК осудили указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

В постпредставительстве Президента в АРК осудили указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Россия продолжает безосновательное и массовое лишение права собственности граждан Украины в Крыму, нарушая нормы международного права. Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым, передает УНН.

“Очередным шагом оккупантов является незаконное включение более 11,5 тыс. земельных участков на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь в перечень территорий, где земельные участки не могут принадлежать иностранцам и иностранным юрлицам на право частной собственности. При этом оккупационные власти РФ неправомерно определяют как иностранцев и граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получили незаконный паспорт РФ”, — говорится в сообщении.

В представительстве президента в АР Крым действия государства-оккупанта назвали такими, что “приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека, в том числе положений статьи 1 Протокола 1 ЕКПЧ о праве на уважение своей собственности”.

“Сейчас прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоение государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова Крым”, — добавили в сообщении.

Отмечается, что сведения о системном совершении такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС по 2017-2019 годы по проведению переднего изучения ситуации в Крыму. “Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственной заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ”, — добавили в пресс-службе представительства президента в Крыму.

Там напомнили, что США и страны ЕС в очередной раз осудили нарушение Россией норм международного права, отметив, что это является основой для усиления международных санкций.

Напомним, 20 марта президент России подписал Указ № 201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Напомним, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина
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