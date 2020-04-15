Малюська не исключил ответственность по новому закону из-за пожара в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что возможна ответственность по новому закону относительно повреждения объектов растительного мира из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

Отвечая на вопрос, как будут накладываться штрафы по новой статье о загрязнении атмосферного воздуха в результате нарушения правил, что предусматривает штраф от 1800 до 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет, и будут ли штрафовать курящих с балкона, Малюська отметил: "Эта статья, которая не будет касаться того, кто курит со своего балкона".

"Эта статья предусматривает действительно большой вред, причиненный промышленным объектом, но это и может случиться в результате пожара на опасном объекте. Даже если мы сейчас посмотрим на ситуацию с Чернобылем, потенциальная ответственность возможна, но нужно анализировать состояние воздуха. От сигареты состояние воздуха на длительное время не изменится. Это будут определять экспертизы", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.

Также правительство выделит 44,86 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как ранее сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение продолжалось 10 дней.