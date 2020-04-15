Кабмин сегодня рассмотрит предоставление поддержки для малого бизнеса и расширение полномочий госкомиссии

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о расширении полномочий госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением COVID-19 и порядок оказания поддержки малому предпринимательству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, чиновники планируют рассмотреть проекты постановлений по совершенствованию работы и уточнению полномочий государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с принятием мер, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19). Также планируется рассмотреть проект постановления о внесении изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки реализации комплексной реформы государственного управления.

Кроме того, в правительстве рассмотрят проект постановления об утверждении критериев и условий определения банками, в которых государству принадлежит 75 и более процентов уставного капитала, мероприятий по управлению проблемными активами.

Также Кабмин планирует рассмотреть внесение изменений в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также рассмотрение вопросов электронного здравоохранения.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что бюджет чрезвычайной ситуации неидеальный, но такой, который учитывает вызовы, которые стоят перед Кабинетом министров.