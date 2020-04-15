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Зеленский назначил послов в трех странах

Зеленский назначил послов в трех странах

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в трех государствах. Соответствующие указы от 14 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Дорошенко Николая Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Узбекистан", - говорится в указе №145/020.

Указом №144/2020 Зеленский назначил Любовь Александровну Абравитову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике, а указом №143/2020 Зеленский сделал Оксану Юрьевну Васильеву чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Марокко.

Напомним, ранее Президент назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания.

Источник: УНН
Теги: МИД, дипломатия, назначения, посол, Владимир Зеленский
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