Зеленский назначил послов в трех странах

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в трех государствах. Соответствующие указы от 14 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Дорошенко Николая Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Узбекистан", - говорится в указе №145/020.

Указом №144/2020 Зеленский назначил Любовь Александровну Абравитову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике, а указом №143/2020 Зеленский сделал Оксану Юрьевну Васильеву чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Марокко.

Напомним, ранее Президент назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания.