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Малюська оценил перспективы введения онлайн-регистрации браков в Украине

Малюська оценил перспективы введения онлайн-регистрации браков в Украине

Денис Малюська

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была женитьба или нет. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Зарегистрировать брак онлайн невозможно. Даже не потому, что мы недоработали, не хотим этого делать... Даже теоретически: ни одна страна Запада это не сделала, надо приходить лично (крайне важная история) и не хочется потом споров - было бракосочетание, или не было. Соответственно, эта услуга не будет переведена онлайн в ближайшие годы. Однако заявление на регистрацию брака можно спокойно подавать онлайн", - сообщил он.

Напомним, в столичном регионе сначала введения карантина зарегистрировано более 800 браков, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Минюст, онлайн, регистрация, Денис Малюська
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