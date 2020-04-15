Зеленский сменил посла Украины в Японии

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии. Соответствующие указы от 14 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Освободить Харченко Игоря Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии", - говорится в указе №141/2020.

Указом №144/2020 Зеленский назначил на соответствующую должность Сергея Корсунского.

"Назначить Корсунского Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Японии", - сказано в документе.

Напомним, накануне Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя Президента в Кабинете министров Украины, положив соответствующие обязанности на Владимира Кладиева.