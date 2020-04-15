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Зеленский сменил посла Украины в Японии

Зеленский сменил посла Украины в Японии

Сергей Корсунский

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии. Соответствующие указы от 14 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Освободить Харченко Игоря Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии", - говорится в указе №141/2020.

Указом №144/2020 Зеленский назначил на соответствующую должность Сергея Корсунского.

"Назначить Корсунского Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Японии", - сказано в документе.

Напомним, накануне Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя Президента в Кабинете министров Украины, положив соответствующие обязанности на Владимира Кладиева. 

Источник: УНН
Теги: дипломатия, Япония, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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