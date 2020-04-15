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Малюська рассказал о ситуации со средствами индивидуальной защиты в тюрьмах

Малюська рассказал о ситуации со средствами индивидуальной защиты в тюрьмах

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Медики, которые работают в тюрьмах, обеспечены средствами индивидуальной защиты, определенными первичными дезинфекторами, однако с работниками в самых тюрьмах, в том числе охраной, сложнее, ведь персонала - 28 тысяч. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

Отвечая на вопрос, как остановить распространение коронавируса, инфекции в тюрьмах и следственных изоляторах, Малюська отметил: "Мы стараемся по-максимуму бороться с системой, но тюрьмы - это не передовая нашей отечественной медицинской системы".

"Конечно, ситуация крайне сложная с индивидуальными средствами защиты. Если наши медики, работающие в тюрьмах, мы обеспечили их индивидуальными средствами защиты, какими-то первичными дезинфекторами, то с людьми, которые работают в середине тюрем, в том числе охрана, то там сложнее, слишком много людей - 28 тысяч персонала", - добавил он.

Напомним, Малюська заявлял, что уменьшить количество заключенных в Украине можно благодаря внедрению электронного мониторинга и изменению норм по хранению наркотиков.

Источник: УНН
Теги: тюрьма, Минюст, Коронавирус, Денис Малюська

В тексте упоминаются

Малюська Денис
Малюська Денис
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