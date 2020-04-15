Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 15 апреля 2020 12:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6810
Версия для печати

Со 135 млн долл. от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть - министр

Со 135 млн долл. от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть - министр

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина привлекла финансовую помощь в 135 млн долларов от Всемирного банка, из которых на борьбу с COVID-19 пойдет только 35 млн. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украине удалось дополнительно привлечь 135 млн долларов от Всемирного банка, 35 млн из которых пойдут на борьбу с COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, из указанных 35 миллионов 20 млн пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления COVID-19 и 15 млн для дополнительного финансирования медицинских учреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19.

Как сообщал УНН, ранее в КМУ заявили, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов выделят уже в мае на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.