Со 135 млн долл. от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть - министр

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина привлекла финансовую помощь в 135 млн долларов от Всемирного банка, из которых на борьбу с COVID-19 пойдет только 35 млн. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украине удалось дополнительно привлечь 135 млн долларов от Всемирного банка, 35 млн из которых пойдут на борьбу с COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, из указанных 35 миллионов 20 млн пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления COVID-19 и 15 млн для дополнительного финансирования медицинских учреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19.

Как сообщал УНН, ранее в КМУ заявили, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов выделят уже в мае на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.