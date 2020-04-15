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У Зеленского подтвердили подготовку нового обмена: обещают в ближайшее время

У Зеленского подтвердили подготовку нового обмена: обещают в ближайшее время

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само же освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется. Об этом говорится в сообщении ОПУ в Telegram-канале, передает УНН.

"Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - сообщили в Офисе Президента.

При этом в ОПУ добавили, что у журналистов "появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас".

"Но это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что согласован обмен удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обмен, Офис президента Украины
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