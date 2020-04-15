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Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника

Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника

Виталий Кличко

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Расследование относительно возможного совершения связанного с коррупцией преступления заместителем главы КГГА Николаем Поворозником должно быть открытым, расследование должно вести НАБУ. Половина тех, кто обратился за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"О резонансной теме, которая вчера всколыхнула СМИ, и меня тоже. Относительно того, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности - лучше здесь не работать", - сказал мэр города.

По его словам, в случае, если чиновник виноват, он должен отвечать по закону, без исключений.

"Я никогда никого не покрывал и покрывать не буду. Но если это чьи-то манипуляции, политические игры чтобы дискредитировать власть - однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца, обещаю, и требую, чтобы не было ангажированности правоохранителей - открытого, публичного расследования этого дела", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что первый заместитель главы КГГА - чиновник высокого ранга, и согласно законодательству, такие дела - подследственность НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответ на вопросы, волнующие общество", - добавил мэр.

Напомним, по информации СМИ, первого заместителя главы КГГА Поворозника разоблачили во взяточничестве: требовал 125 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: Киев, коррупция, КГГА, Виталий Кличко, подозреваемый

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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