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Поворозник показал повестку на допрос в пятницу

Поворозник показал повестку на допрос в пятницу

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник опубликовал фото повестки о вызове на допрос, согласно которой ему необходимо явиться 17 апреля в 14:00 в Главное следственное Нацполиции. Он отметил, что вызван в качестве свидетеля, передает УНН со ссылкой на сообщение Поворозника в Facebook.

"Подозрение никто не объявлял. Вызван, в качестве свидетеля, на допрос в пятницу", - написал Поворозник.

Напомним, в СМИ ранее сообщили, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы разоблачили на взятке.

Источник: УНН
Теги: КГГА, допрос
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