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Кабмин назначил Степанова руководителем работ по ликвидации ЧС относительно COVID-19

Кабмин назначил Степанова руководителем работ по ликвидации ЧС относительно COVID-19

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал постановление о совершенствовании работы государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением в Украине коронавирусной болезни COVID-19, определив министра здравоохранения, должность которого сейчас занимает Максим Степанов, одним из зампредседателя комиссии и изменив руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по COVID-19 на министра здравоохранения, передает корреспондент УНН.

Относительно проекта доложил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, проект постановления КМУ разработан с целью совершенствования работы государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19.

"Проектом предлагается внести изменения в положение о государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, в частности расширить полномочия государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с принятием мер, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19, определить министра здравоохранения одним из зампредседателя комиссии, сменить руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на министра здравоохранения", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее, 25 марта, Кабмин назначал главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической ЧС природного характера государственного уровня.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, Максим Степанов
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