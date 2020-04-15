Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 15 апреля 2020 15:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Медики института Шалимова получат доступ к анонимному тестированию на антитела к COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4200
Версия для печати

Правительство расширило программу "Доступные лекарства" средствами от ревматических болезней

Правительство расширило программу "Доступные лекарства" средствами от ревматических болезней

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект постановления о некоторых вопросах обеспечения доступности лекарственных средств для лечения ревматических болезней, передает корреспондент УНН.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проектом предлагается расширить программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения ревматических болезней и ввести отпуск этой группы препаратов по электронным рецептам.

"В частности перечень международных непатентированных названий лекарственных средств пополнить разделом "ревматической болезни", который будет включать в себя такие препараты как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин". В настоящее время отпуск этого препарата осуществляется по бумажным рецепту", - отметил он.

По словам министра, необходимость изменений возникла после того, как препараты, такие как "Плаквинил", оказались результативны при лечении коронавирусной болезни, и он исчез с полок.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявлял, что в среду, 15 апреля, состоится заседание Кабинета министров, на котором рассмотрят вопрос о заработной плате для медиков за март в размере 300%.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, лекарства, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.