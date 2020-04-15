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Аваков назвал пункты пропуска, которые закрывают на границе

Аваков назвал пункты пропуска, которые закрывают на границе

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Среди пунктов пропуска, которые предлагается закрыть на границе Украины согласно новому решению правительства - Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем внести изменения в 288 постановление о расширении перечня временно закрытых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, прекращение в них пешеходного сообщения. Так, в частности мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это - автомобильные и автомобильно-пешеходные пункты пропуска.

Правительство поддержало соответствующий проект решения.

Напомним, 15 апреля правительство решило закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе.

Источник: УНН
Теги: граница, Арсен Аваков, Кабмин, карантин

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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