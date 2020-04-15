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Кабмин разрешил спортсменам тренироваться в условиях карантина

Кабмин разрешил спортсменам тренироваться в условиях карантина

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабмин разрешил спортсменам индивидуальные тренировки во время карантина. Об этом во время заседания заседания правительства сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает корреспондент УНН.

"Изменения в постановление Кабинета министров позволят спортсменам сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина... Предлагается разрешить исключительно индивидуальные тренировки", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украини дал поручение Министерству молодежи и спорта подготовить предложения по проведению тренировок в ограниченном режиме спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм.

Источник: УНН
Теги: спорт, Кабмин, карантин
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