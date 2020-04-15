Из-за засушливого лета: Шмыгаль объяснил выделение 100 млн грн на работу пожарных

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство выделило 100 млн гривен на работу пожарных и спасателей, ведь впереди прогнозируется засушливое лето. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Нас ждет засушливое лето, поэтому мы готовимся к новым вызовам на работу пожарных и спасателей правительство выделило дополнительные 100 млн гривен. Кроме того, вместе с народными депутатами изменили то безобразие, когда штраф за поджог сухостоя был всего 170 гривен, теперь такие штрафы увеличены в сотни раз, но мы будем работать дальше над криминализацией этих нарушений", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.

Также напомним, Кабмин выделил более сотни миллионов на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и последствий ЧС.