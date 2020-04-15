В МОН рассказали, когда закончится учебный год в школах

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Учебный год в школах закончится не позже 1 июля, за исключением выпускников 11 класса. Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

"Соответствующий год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством и не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила она.

Напомним, структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.