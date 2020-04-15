Кабмин уволил временного главу Укрзализныци

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины уволил с должности в.и.о. главы Укрзализныци Желько Марчека и временно назначил на место нового временного главы Ивана Юрика. Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци и исключило его из состава членов правления. Временно исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет Иван Юрик", - написал Криклий.

По его словам, конкурс на должность главы правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Напомним, в феврале правительство назначило временного исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" Марчека Желько.