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Кабмин уволил временного главу Укрзализныци

Кабмин уволил временного главу Укрзализныци

Марчек Желько

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины уволил с должности в.и.о. главы Укрзализныци Желько Марчека и временно назначил на место нового временного главы Ивана Юрика. Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци и исключило его из состава членов правления. Временно исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет Иван Юрик", - написал Криклий.

По его словам, конкурс на должность главы правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Напомним, в феврале правительство назначило временного исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" Марчека Желько.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Укрзализныця, увольнение
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