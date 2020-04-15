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Правительство планирует установить ценовое регулирование на 10 видов продуктов - министр

Правительство планирует установить ценовое регулирование на 10 видов продуктов - министр

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров планирует установить ценовое регулирование для 10 видов основных продуктов. Об этом во время брифинга представителей правительства заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Нас волнует вопрос продовольственной безопасности ... у нас есть товары без дефицита, мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках наших магазинов и лавок, несмотря на карантине мероприятия. Мы активно работаем над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп, она сохранялась", - отметил он.

По его словам, это регулирование планируется ввести на основные продовольственные товары.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести более мягкий инструмент регулирования, на данный момент это 10 товаров: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное и крупа гречневая. Происходили определенное колебания цен в середине марта, однако сейчас все добросовестно относятся к ценообразованию. Но мы как правительство работаем с дистрибьюторами относительно того, чтобы цены оставались доступными. Поэтому мы считаем, что этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить ценовую стабильность", - добавил Петрашко.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало меморандум с основными участниками зернового рынка по объемам экспорта пшеницы. Поэтому уверяют, что дефицита хлеба в Украине не будет.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, продукты
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