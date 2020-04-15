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Весенний призыв в армию перенесен - решение правительства

Весенний призыв в армию перенесен - решение правительства

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 года № 103/2020, Кабинет министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

"Да, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16 тыс. 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 тыс., Нацгвардии - 5 тыс. 460, Госпогранслужбы - 1 тыс. 300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, армия, призыв
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