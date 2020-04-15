Разумков в четверг созывает внеочередное заседание: рассмотрят изменения в Регламент ВР

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 16 апреля для рассмотрения ряда законопроектов, в частности изменений в Регламент ВР и оборонные закупки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Глава ВР подписал Распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВР планирует рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком № 0034;

2) проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры № 1043;

3) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" № 2653;

4) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей № 2654;

5) проект закона о оборонных закупках № 2398-д.

Напомним, ранее глава ВР Разумков сообщал, что изменения в Регламент могут рассмотреть или в конце этой недели, или в начале следующей. Будет зависеть от повестки дня.