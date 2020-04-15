Заместителем Кулебы назначен экс-заместитель Луценко

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект распоряжения о назначении бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем Министра иностранных дел Украины. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

“Кабмин принял проект распоряжения о назначении: Енина Евгения Владимировича — заместителем Министра иностранных дел Украины”, — написал нардеп.

Кроме того, по его словам, Лещука Юрия Витальевича было решено назначить первым заместителем Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Сармагу Романа Константиновича назначен заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а Емельянова Татьяна Александровна — заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины.

Напомним, 8 мая 2019 года заместителя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Енина, был официально освобожден от должности.